Кушанашвили раскрыл изменившее его жизнь предостережение Киркорова

Кушанашвили рассказал, что Киркоров предостерег его от употребления наркотиков

Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ранее употреблявший запрещенные вещества, рассказал, как певец Филипп Киркоров повлиял на его решение отказаться от наркотиков. Слова музыканта, изменившие его жизнь, Кушанашвили раскрыл в разговоре с психиатром и наркологом Василием Шуровым, запись беседы доступна в соцсети «ВКонтакте».

Журналист отметил, что однажды он вместе с Киркоровым был на концерте Уитни Хьюстон в Москве. По словам журналиста, из-за того, что певица была под воздействием наркотических веществ, она плохо выглядела и не могла петь. «Ее ведет гитарист. Она падает. Ты думаешь: "Это великая Уитни Хьюстон"», — описал происходившее Кушанашвили и добавил, что Хьюстон не смогла исполнить песню I will always love you из фильма «Телохранитель».

Кушанашвили объяснил, что Киркоров, с которым он пришел на концерт, предостерег его от повторения ошибки Хьюстон. «Надо признать за Киркоровым факт этого разговора. [Он сказал]: "Отар, это ты в недалеком будущем, если не прекратишь". А я правда сидел и думал: "Вот так закончить все? Вот так?"» — вспомнил ведущий.

