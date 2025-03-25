Лавров прокомментировал планы ЕС отправить войска на Украину

Лидеры Европейского союза (ЕС) являются «мечтателями», что подтверждают их несостоятельные идеи об отправке войск на Украину. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».
«Эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность», — отметил дипломат.
Лавров также подчеркнул, что российской стороне необходимы твердые гарантии при мирном урегулировании конфликта на Украине с учетом предыдущих действий Киева и срыва договоренностей. Он добавил, что политика стран Европы в корне противоречит позиции США по окончанию боевых действий.