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14:11, 25 марта 2025Мир

Лавров прокомментировал планы ЕС отправить войска на Украину

Лавров назвал лидеров ЕС мечтателями за идею отправить войска на Украину
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Лидеры Европейского союза (ЕС) являются «мечтателями», что подтверждают их несостоятельные идеи об отправке войск на Украину. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

«Эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность», — отметил дипломат.

Лавров также подчеркнул, что российской стороне необходимы твердые гарантии при мирном урегулировании конфликта на Украине с учетом предыдущих действий Киева и срыва договоренностей. Он добавил, что политика стран Европы в корне противоречит позиции США по окончанию боевых действий.

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