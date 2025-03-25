Лукашенко назвал эталоном выборы в Белоруссии

Лукашенко: Проведение выборов в Белоруссии может служить международным эталоном

Проведение прошедших президентских выборов в Белоруссии может служить международным эталоном. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Мы показали электоральный суверенитет в деле», — подчеркнул белорусский лидер в ходе инаугурации.

Лукашенко отметил, что Белоруссия смогла за предыдущие годы сформировать стандарт проведения в стране выборов. По его словам, за три десятка лет республика смогла «зазвучать во всем мире». Также политик поблагодарил проголосовавших за него избирателей, а также работников избирательных комиссий.

Ранее Лукашенко в ходе церемонии инаугурации принес присягу и вступил в должность президента Белоруссии. «26 января мы преодолели очередной исторический перекресток», — добавил белорусский лидер.