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12:27, 25 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко назвал эталоном выборы в Белоруссии

Лукашенко: Проведение выборов в Белоруссии может служить международным эталоном
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Проведение прошедших президентских выборов в Белоруссии может служить международным эталоном. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Мы показали электоральный суверенитет в деле», — подчеркнул белорусский лидер в ходе инаугурации.

Лукашенко отметил, что Белоруссия смогла за предыдущие годы сформировать стандарт проведения в стране выборов. По его словам, за три десятка лет республика смогла «зазвучать во всем мире». Также политик поблагодарил проголосовавших за него избирателей, а также работников избирательных комиссий.

Ранее Лукашенко в ходе церемонии инаугурации принес присягу и вступил в должность президента Белоруссии. «26 января мы преодолели очередной исторический перекресток», — добавил белорусский лидер.

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