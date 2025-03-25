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12:35, 25 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал о хождении Белоруссии по краю пропасти

Лукашенко: Белоруссия ходит по краю пропасти из-за геополитического кризиса
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Белоруссия ходит по краю пропасти из-за геополитического кризиса. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Как бы странно это ни звучало, снова ходим по краю. По краю пропасти системного геополитического кризиса», — подчеркнул белорусский лидер. Он также заявил о попытках НАТО втянуть страну в конфликт.

Лукашенко отметил эскалацию напряженности в мире и рост числа горячих точек. Он также указал на обострение ситуации на западной границе республики из-за концентрации войск НАТО.

Ранее Лукашенко принес присягу и вступил в должность президента Белоруссии. Политик занимает должность президента республики с 1994 года, он исполнял обязанности главы государства уже шесть сроков подряд.

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