Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:23, 25 марта 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о продвижении ВС России близ Степовой Новоселовки

Марочко: ВС России продвинулись близ Степовой Новоселки, несмотря на атаки ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации продвинулись близ Степовой Новоселовки в Харьковской области, несмотря на попытки украинской армии штурмовать на данном участке. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«На протяжении трех суток противник не прекращает штурмующие действия в районе населенного пункта Степовая Новоселовка (...) Нашим подразделениям не только удалось отбить атаки противника, но и в ходе контратак продвинуться на 300 метров севернее», — рассказал Марочко.

По его словам, атаки на позиции ВС России происходят на 2-3 раза в день, а продвинувшись, российские войска смогли улучшить свое тактическое положение.

Ранее Марочко сообщил, что Киев после перегруппировки Вооруженных сил Украины под Липцами и Волчанском Харьковской области наращивает группировку на данном участке фронта.

    Обсудить
    Последние новости

    Трое сотрудников федеральных СМИ погибли от прицельного удара ВСУ. В Москве это назвали терактом

    Российские военные добрались до подорванной ВСУ ГИС «Суджа» и освободили пункт пропуска

    Дачникам напомнили о штрафах за неправильное сжигание мусора

    Марочко рассказал о продвижении ВС России близ Степовой Новоселовки

    На Украине озвучили свою позицию по полному прекращению огня

    Россиянина приговорили к 15 годам за заказную расправу 23 года назад

    Фитнес-эксперт развенчала миф о тренировках гипертоников

    Актер из фильма «Сволочи» попал в реанимацию из-за потери работы

    В МИД обвинили Украину в усилении обстрелов территории России

    Армия России начала выбивать ВСУ у погранперехода «Суджа»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше