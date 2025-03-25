Марочко: ВС России продвинулись близ Степовой Новоселки, несмотря на атаки ВСУ

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации продвинулись близ Степовой Новоселовки в Харьковской области, несмотря на попытки украинской армии штурмовать на данном участке. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«На протяжении трех суток противник не прекращает штурмующие действия в районе населенного пункта Степовая Новоселовка (...) Нашим подразделениям не только удалось отбить атаки противника, но и в ходе контратак продвинуться на 300 метров севернее», — рассказал Марочко.

По его словам, атаки на позиции ВС России происходят на 2-3 раза в день, а продвинувшись, российские войска смогли улучшить свое тактическое положение.

Ранее Марочко сообщил, что Киев после перегруппировки Вооруженных сил Украины под Липцами и Волчанском Харьковской области наращивает группировку на данном участке фронта.