Минобрнауки начал разработку программы по адаптации вернувшихся из зоны СВО сотрудников

Минобрнауки готовит программу по адаптации сотрудников, вернувшихся из зоны СВО

Минобрнауки России начал разработку специальной программы по адаптации и ресоциализации научных сотрудников и преподавателей университетов, вернувшихся из зоны спецоперации. Об этом сообщил замглавы министерства Константин Могилевский, передает ТАСС.

Говоря о безопасности студентов и преподавателей, чиновник отметил участившиеся случаи телефонного мошенничества. Помимо этого, Минобрнауки разработало и начало распространять памятку о противодействии такому виду афер.

Кроме того, уточняется, что ректоры вузов регулярно проходят обучение по программе «Комплексная безопасность в образовательной организации высшего образования».

Ранее стало известно, что с 1 марта в России вступают в силу новые правила приема в вузы и перечень предметов для поступления в университеты по всем программам и специальностям.