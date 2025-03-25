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23:43, 25 марта 2025Россия

Минобрнауки начал разработку программы по адаптации вернувшихся из зоны СВО сотрудников

Минобрнауки готовит программу по адаптации сотрудников, вернувшихся из зоны СВО
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Минобрнауки России начал разработку специальной программы по адаптации и ресоциализации научных сотрудников и преподавателей университетов, вернувшихся из зоны спецоперации. Об этом сообщил замглавы министерства Константин Могилевский, передает ТАСС.

Говоря о безопасности студентов и преподавателей, чиновник отметил участившиеся случаи телефонного мошенничества. Помимо этого, Минобрнауки разработало и начало распространять памятку о противодействии такому виду афер.

Кроме того, уточняется, что ректоры вузов регулярно проходят обучение по программе «Комплексная безопасность в образовательной организации высшего образования».

Ранее стало известно, что с 1 марта в России вступают в силу новые правила приема в вузы и перечень предметов для поступления в университеты по всем программам и специальностям.

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