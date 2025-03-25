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16:31, 25 марта 2025Бывший СССР

Решения власти Молдавии назвали безумными

Бывший депутат от ПКРМ Ткачук назвал решения власти Молдавии безумными
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Roaming Pictures / Shutterstock / Fotodom

Бывший депутат парламента от «Партии коммунистов Республики Молдова» (ПКРМ) Марк Ткачук назвал решение Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии об установлении слежки за гражданами без санкции суда безумным. Об этом сообщил Sputnik.

«Это полицейский сыск и контроль, безумие, (...) мы превращаемся в полицейское государство», — отметил политик.

Ткачук обеспокоен тем фактом, что люди, которых считали демократами, сегодня полностью солидарны с властью. Он убежден, что антидемократический режим в Молдавии просуществует только до выборов.

Ранее сообщалось, что СИБ РМ подала прошение на имя спикера парламента о возможности наблюдения за гражданами без санкции суда. Такое решение сотрудники Госбезопасности республики объяснили необходимостью «борьбы с электоральной коррупцией» в стране.

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