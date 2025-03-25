Отказ Рады от рассмотрения закона о применении дронов против протестующих объяснили

Палатный: Рада вынужденно отказалась от закона о БПЛА против протестующих

Верховная Рада Украины вынужденно отказалась от закона о применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) против протестующих. Об этом заявил глава Центрального исполнительного комитета партии «УДАР Виталия Кличко» Артур Палатный.

«Отказ от скандального законопроекта о расширении полномочий Национальной гвардии, фактически позволявшего применять огнестрельное оружие против мирных акций, — это не жест доброй воли, а вынужденные действия власти после решительных протестов общественности», — объяснил Палатный.

Он добавил, что данное решение не означает окончательный отказ Киева от попыток подавить гражданские свободы на Украине. По его словам, в настоящее время в стране «заметны тревожные сигналы» относительно цензуры в медиа и преследования активистов, журналистов и политиков.

21 марта комитет Рады по правоохранительной деятельности одобрил закон, разрешающий Национальной гвардии Украины применять против протестующих огнестрельное оружие и дроны. Однако спустя несколько дней украинский парламент снял данный законопроект с повестки.