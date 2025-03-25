Открытое горение на горящей седьмой день после атаки ВСУ нефтебазе на Кубани ликвидировали

Возникшее из-за атаки ВСУ открытое горение на нефтебазе на Кубани ликвидировали

Открытое горение на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, которая загорелась 19 марта после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировали. Об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram-канале.

«Площадь работ специалистов не изменилась — очаг локализован на 1250 квадратных метров. В настоящее время проводят так называемую пенную атаку для того, чтобы не дать огню вновь разгореться и полностью ликвидировать возгорание», — описали обстановку на горящей седьмой день нефтебазе в оперштабе. Там уточнили, что в тушении пожара участвуют 340 человек и 122 единицы техники.

Днем ранее, 24 марта, сообщалось, что пожар локализовали на площади 1240 квадратных метров. 23 марта на нефтебазе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара, никто не пострадал.

Нефтебаза на Кубани загорелась в результате атаки ВСУ в ночь на 19 марта. Работу предприятия остановили, сотрудников эвакуировали. Пожар в районе нефтеперекачивающей станции «Кавказская» сняли на видео. Атаке ВСУ предшествовал телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которые договорились о взаимном прекращении ударов Москвы и Киева по объектам энергетики.