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12:33, 25 марта 2025Мир

Песков раскрыл планы на следующий разговор Путина и Трампа

Песков: Планов на следующий разговор Путина и Трампа пока нет
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Планов на разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Пока в планах разговора на высшем уровне нет.», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что при необходимости данная встреча будет организована «быстро и оперативно».

24 марта пресс-секретарь российского лидера заявил, что Россия и США желают урегулирования конфликта на Украине и совместно движутся в этом направлении. Он отметил, что Москве и Вашингтона «предстоит проработать еще очень-очень много различных аспектов, связанных с урегулированием».

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