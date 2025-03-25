Пленный ВСУ рассказал об отступлении из Курской области

Пленный ВСУ сообщил, что оставшимся под Курском войскам не приказывали отступать

Украинский пленный Владимир Коваль рассказал об отступлении из Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не отдавало оставшимся в Курской области подразделениям приказа об отступлении или отходе с территории России.

Ранее сообщалось, что российские военные спасли бойца ВСУ, пролежавшего восемь дней под завалами в Курской области.

24 марта сразу несколько Telegram-каналов сообщили о боях вблизи таможенного пункта «Суджа» на границе с Сумской областью Украины. При этом часть украинских солдат оказалась блокирована в курском приграничье, лишив себя возможного пути отхода.