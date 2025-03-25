Украинский пленный Владимир Коваль рассказал об отступлении из Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не отдавало оставшимся в Курской области подразделениям приказа об отступлении или отходе с территории России.
Ранее сообщалось, что российские военные спасли бойца ВСУ, пролежавшего восемь дней под завалами в Курской области.
24 марта сразу несколько Telegram-каналов сообщили о боях вблизи таможенного пункта «Суджа» на границе с Сумской областью Украины. При этом часть украинских солдат оказалась блокирована в курском приграничье, лишив себя возможного пути отхода.