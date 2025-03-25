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22:17, 25 марта 2025Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал об отступлении из Курской области

Пленный ВСУ сообщил, что оставшимся под Курском войскам не приказывали отступать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинский пленный Владимир Коваль рассказал об отступлении из Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не отдавало оставшимся в Курской области подразделениям приказа об отступлении или отходе с территории России.

Ранее сообщалось, что российские военные спасли бойца ВСУ, пролежавшего восемь дней под завалами в Курской области.

24 марта сразу несколько Telegram-каналов сообщили о боях вблизи таможенного пункта «Суджа» на границе с Сумской областью Украины. При этом часть украинских солдат оказалась блокирована в курском приграничье, лишив себя возможного пути отхода.

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