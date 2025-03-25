Отсутствие совместного заявления по итогам переговоров России и США объяснили

Политолог Дубравский: Техническая встреча России и США не требовала заявления

Встреча делегаций России и США, которая прошла 24 марта в Эр-Рияде, носила технический характер и не требовала громких заявлений. Об этом в комментарии «Ленты.ру» рассказал политический аналитик и американист Павел Дубравский.

«[После переговоров РФ и США] немного удивила реакция СМИ, которые ожидали какого-то грандиозного большого заявления, но эти переговоры носили технический характер», — объяснил он.

По словам политолога, более важным было детальное обсуждение различных конкретных вопросов урегулирования конфликта на Украине. Именно это и заняло 12 часов, и сам факт проведения подобной встречи можно считать шагом на пути к миру, добавил Павел Дубравский.

Ранее российско-американские переговоры в Саудовской Аравии прокомментировали в Белом доме. В Вашингтоне указали, что США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море.