Поставки одного товара из Китая в Россию взлетели

РИА Новости: Экспорт яблок из КНР в РФ достиг максимума с января 2019 года

По итогам февраля поставки китайских яблок в Россию достигли шестилетнего максимума, а суммарная стоимость экспорта составила 8,2 миллиона долларов в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы азиатской страны.

В месячном выражении показатель увеличился в 1,6 раза, а в годовом — в 1,7. За отчетный период также резко выросли поставки китайских ягод. В феврале экспорт клубники и земляники из КНР в РФ достиг максимума с мая 2022 года и составил 1,75 миллиона долларов. В месячном выражении поставки увеличились в 3,3 раза.

Схожую динамику продемонстрировал экспорт китайских экзотических фруктов и плодов. Так, за последний зимний месяц поставки гуайявы, мангустинов и манго выросли до максимальных с июня 2024-го 2,7 миллиона долларов. В месячном выражении экспорт увеличился в 1,7 раза, а в годовом — на 35 процентов.

Ранее в «Руспродсоюзе» сообщили, что в 2024 году мандарины из Китая смогли заменить для России марокканские. В январе-сентябре экспорт этих фруктов из КНР в РФ составил 37 тысяч тонн, что составило 11 процентов от всего российского импорта. При это главным поставщиком мандаринов за отчетный период оказалась Турция, отправившая в РФ в общей сложности 126 тысяч тонн (36 процентов).