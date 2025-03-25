Появились подробности обнаружения 15-летней школьницы из Москвы

Найденная в Москве 15-летняя школьница продала украшения и сняла квартиру

Найденная спустя сутки после исчезновения 15-летняя школьница продала родительские украшения и сняла квартиру на вырученные деньги. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в день исчезновения школьница забрала с собой шесть золотых и одну серебряную цепочки, золотой крестик, ожерелье, браслет и сережки с жемчугом, а также золотое кольцо и часы. Также девочка сфотографировала драгоценности и отправила снимки неизвестному.

Затем школьница продала украшения и встретилась с подругой. Вместе они сняли квартиру на вырученные деньги.

Ранее сообщалось, что 24 марта школьница ушла из дома, расположенного на улице Черемушки в Новой Москве, в неизвестном направлении. Предварительно правоохранители выяснили, что подросток общалась с телефонными аферистами. На следующий день мама девочки обратилась с заявлением в полицию.

Позднее девочку нашли живой в квартире на Профсоюзной улице. В данный момент ведется поиск организаторов произошедшего.