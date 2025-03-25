Для российской игровой приставки создадут отечественный процессор

«Ъ»: Российская игровая приставка получит отечественный процессор от Сколтеха

Минпромторг поручил Сколтеху проработать сценарий производства в России игровой приставки и, в том числе, разработать для нее отечественный процессор. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Журналисты издания изучили стратегию «Цели создания российской игровой консоли», разработанную в фонде «Сколково» по поручению Минпромторга. Так, Сколтех предложил создавать приставки на территории РФ или на иностранном контрактном производстве. Кроме того, в планах запустить производство приставки для мобильных игр, консоль, которая будет аналогом SteamDeck, стационарную приставку.

В конце ноября Минпромторг поручил МЦСТ предоставить характеристики актуального процессора «Эльбрус-2С3» и нового «Эльбрус-Next». «После поручения президента представители МЦСТ предлагали свой старый чип "Эльбрус-2С3", однако он оказался слабым для видеоигр, из-за чего Минпромторг дал указание разработать новый», — заявил директор консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов.

По оценке Изумрудова, общая стоимость разработки производственного процесса новых чипов в Китае обойдется в 20 миллиардов рублей. Также он рассказал, что чип будет разработан в 2026 году.

Другой собеседник «Ъ», знакомый с ходом стратегии, заявил, что Минпромторг хочет создать консоль из отечественных компонентов, но готов финансировать только 50 процентов стоимости проекта. «Сейчас у российских разработчиков микроэлектроники нет готовых игровых чипов для современных игр», — добавил он. Также собеседник отметил риск провала из-за отсутствия доступных компонентов, конкуренции со стороны иностранных площадок с играми и пиратства.

В июле стало известно, что за июнь 2024 года Россия импортировала из Китая консолей и прочего оборудования для видеоигр на рекордные 20,2 миллиона долларов. Таким образом, РФ вошла в десятку крупнейших покупателей китайских игровых консолей и прочего геймерского оборудования.