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13:44, 25 марта 2025Культура

Раскрыта возможная заработанная Ефремовым в колонии сумма

Член СПЧ Меркачева: Актер Ефремов мог заработать в колонии 235 тысяч рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Заслуженный артист России Михаил Ефремов мог заработать порядка 235 тысяч рублей за 4,5 года в колонии. Такое мнение высказала член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачева в беседе с aif.ru.

Меркачева предположила, что артист мог зарабатывать около пяти тысяч рублей, работая кладовщиком швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки. Таким образом, за 4,5 года он мог накопить за вычетом НДФЛ порядка 235 тысяч рублей.

При этом, по мнению Меркачевой, после выхода из исправительного учреждения на счету Ефремова могло остаться около 10-15 тысяч рублей. «Я думаю, что он их тратил, покупал какое-нибудь печенье, конфеты, чай. Поэтому я не думаю, что у него на счету что-то большое накопилось», — сказала она.

Ранее шансонье Вика Цыганова прокомментировала условно-досрочное освобождение Ефремова.

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