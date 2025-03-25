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19:37, 25 марта 2025Забота о себе

Раскрыты способы избавиться от изжоги без визита к врачу

Врач Слюняева: Избавиться от изжоги без визита к врачу поможет пересмотр питания
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Избавиться от изжоги без визита к врачу поможет только комплексный пересмотр питания, заявила гастроэнтеролог Наталья Слюняева. Способы справиться с этой проблемой она раскрыла россиянам в беседе с aif.ru.

Прежде всего врач рекомендовала исключить из рациона фастфуд, острую и жареную пищу, молочные продукты, колбасы, специи, алкоголь, газированные напитки и кофе. Также, по словам Слюняевой, необходимо снизить потребление цитрусовых, капусты, помидоров, яблок и капусты. В то же время она посоветовала добавить в рацион щелочные продукты, например миндаль, финики и куриные яйца.

Кроме рациона врач предложила пересмотреть и то, как человек ест. По ее словам, людям, у которых часто бывает изжога, необходимо употреблять пищу медленно и тщательно пережевывая, чтобы снизить риск заглатывания воздуха.

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Еще одна рекомендация Слюняевой — следить за объемами съедаемой пищи. «При наличии изжоги, особенно если она мучает человека регулярно, надо снизить размер порций — в один прием допускается есть 300-500 граммов пищи. Также желательно перейти на дробное питание — пять-шесть раз в день», — рассказала она.

Наконец, гастроэнтеролог посоветовала ни в коем случае не спать сразу после еды, особенно если прием пищи был плотным, так как это может привести к серьезному приступу изжоги.

Ранее гастроэнтеролог, терапевт Сергей Лопатин назвал самый вредный способ лечения изжоги. По его словам, раствор пищевой соды с водой поможет облегчить приступ, однако эффект от такого лечения окажется непродолжительным и может навредить здоровью.

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