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14:59, 25 марта 2025Экономика

Россиян предупредили о подорожании некоторых марок автомобилей

«Авто.ру»: Возвращение в РФ ушедших автобрендов не приведет к снижению цен
Кирилл Луцюк

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Даже если покинувшие Россию иностранные автомобильные бренды вернутся, снижения цен ждать не приходится. Об этом предупредил коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин. Его процитировали «Известия».

По его словам, при импорте стоимость автомобилей окажется намного больше, чем несколько лет назад. Кроме инфляции скажется такой фактор, как утилизационный сбор, который закономерно отразится на стоимости автомобиля. Вдобавок этот сбор планируют ежегодно индексировать до 2030 года.

Шкурыгин уточнил, что компании, локализовавшие производство, в РФ не оплачивают утилизационный сбор.

«Однако, если речь действительно зайдет о выкупе производственных мощностей, организация процесса подразумевает значительные временные затраты. Сделка по выкупу, настройка логистики, закупка материалов и создание инфраструктуры потребуют как минимум год», — сказал он.

Также он напомнил, что пока ни один иностранный бренд не принял решения о возвращении в Россию и на данный момент неизвестно, произойдет ли это в ближайшем будущем.

В конце февраля появился прогноз, что у концерна Hyundai Motor Group наибольшие шансы наладить поставки машин на российский рынок в среднесрочной перспективе. Аналогичные предположения прозвучали относительно французского концерна Renault и японского Nissan.

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