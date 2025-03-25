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20:26, 25 марта 2025Забота о себе

Россиянам объяснили пользу слез

Невролог Демьяновская: Сдерживающие слезы люди склонны к гневу
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Плакать может быть полезно, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская. Пользу слез она объяснила россиянам в беседе с «Известиями».

Врач отметила, что со слезами из организма выводится избыток токсинов, гормонов и других химических веществ, которые накапливаются во время стресса, а активный, громкий плач помогает проявить эмоции, выплеснуть их. «В процессе плача снижается уровень адреналина — поэтому люди, привыкшие сдерживать слезы, становятся склонными к раздражению и гневу», — добавила невролог. Демьяновская объяснила, что плач способствует более глубокому дыханию, что снижает уровень кортизола — гормона стресса.

Врач обратила внимание на то, что из-за стереотипов о мужском и женском поведении мальчиков с детства учат подавлять эмоциональные слезы. С возрастом они могут потерять способность снимать стресс плачем. При этом уровень пролактина — гормона, который помогает снизить уровень эмоционального напряжения и способствует образованию слез, — у женщин выше, чем у мужчин.

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Однако, если слезотечение появляется при ровном эмоциональном фоне, ему сопутствует слабость мышц лица с той же стороны, или оно связано с жевательными движениями («симптом крокодиловых слез»), нужно обратиться к неврологу для диагностики возможной патологии лицевого нерва, резюмировала Демьяновская.

Ранее кардиолог Мария Глезер рассказала, с чем связана метеозависимость. По ее словам, симптомы при резкой смене погоды связаны с состоянием сосудов и свертываемостью крови.

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