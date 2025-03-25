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19:30, 25 марта 2025Силовые структуры

Россиянку приговорили к двум годам колонии за антивоенные пикеты

В Санкт-Петербурге суд приговорил женщину к 2 годам за антивоенные пикеты
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил местную жительницу к двум годам колонии общего режима за антивоенные пикеты в центре города. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Женщину признали виновной по статье 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России»). Ранее она привлекалась к ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России»).

29 апреля и 4 июня 2023 года россиянка выходила на Невский проспект с антивоенными плакатами, в которых призывала к завершению спецоперации (СВО) и некоторым другим изменениями. По версии следствия, таким образом осужденная дискредитировала Российскую армию.

Ранее Комсомольский городской суд Хабаровского края приговорил к 6,5 года колонии местного жителя, который негативно относился к СВО и сообщал об этом в соцсетях.

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