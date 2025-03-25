Солдат ВСУ вел стримы в Курской области и выполнял задания за деньги

Украинский солдат вел стримы в Курской области и выполнял задания за деньги

Украинский солдат 103 бригады теробороны ВСУ вел стримы в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

В телефоне военного были найдены записи, где он танцует, поет, прыгает, наносит на себя различные надписи и иногда ломает свои личные вещи. Отмечается, что таким образом солдат зарабатывал деньги. Он проводил стримы в TikTok, где за вознаграждения от 10 до 50 гривен выполнял различные задания для подписчиков.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВСУ в Курской области находятся в крайне тяжелом положении. Противник, по словам военного эксперта, пытается отвлечь российских военных, предпринимая попытки вторжения в Белгородскую область.

21 марта стало известно, что в селе Казачья Локня бойцы ВСУ угрожали пожилой женщине Галине расправой за ее просьбу перестать материться в присутствии стариков.