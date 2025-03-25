Стал известен грозящий политологу Шульман срок в России

Shot: Политологу Екатерине Шульман грозит два года колонии в России

В России политологу Екатерине Шульман (признана Минюстом России иноагентом) грозит два года колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Шульман объявлена в розыск по части 2 статьи 330.1 («Нарушение порядка деятельности иноагента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности») УК РФ.

О том, что МВД объявило Шульман в розыск, стало известно ранее 25 марта.

Кроме того, сообщалось, что у Екатерины Шульман есть задолженность по штрафу за нарушение деятельности иноагента (часть 4 статьи 19.34 КоАП).