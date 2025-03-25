Стала известна причина смерти 61-летнего российского хоккейного тренера

«Спорт-Экспресс»: Хоккейный тренер Андрей Мартемьянов умер от инсульта

Стала известна причина смерти российского хоккейного тренера Андрея Мартемьянова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 61-летний специалист умер от инсульта. О смерти Мартемьянова стало известно ранее 25 марта.

Мартемьянов возглавлял такие клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), как екатеринбургский «Автомобилист», новосибирскую «Сибирь» и хабаровский «Амур». С последней командой он работал до 28 октября 2024 года, когда был отправлен в отставку.

Как игрок Мартемьянов становился чемпионом Европы среди юниоров и чемпионом мира среди молодежных команд в составе сборной СССР. Также на его счету победа на Универсиаде в 1989 году.