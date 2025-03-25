Стало известно об участии в операции «Поток» бойцов ВС России на электросамокатах

Иерей Скрипкин: Бойцы ВС РФ для рейда в тыл ВСУ под Суджей взяли электросамокаты

Бойцы ВС России, принявшие участие в операции «Поток», рейде в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей в Курской области по газовой трубе, взяли с собой в качестве средств передвижения электросамокаты. Об этом рассказал один из участников, иерей Алексей Скрипкин, сообщает URA.RU.

«Электросамокаты сначала использовали для передвижения, а потом — для перевозки вещей. Не все выдержали тяжелый вес, но это все равно облегчало задачу — лучше, чем нести все на себе», — пояснил Скрипкин во время открытия монумента в Екатеринбурге, который посвятили подвигу российских военнослужащих.

Ранее стало известно, что перед операцией «Поток» военные ВС РФ тренировались в специальном макете трубы. Благодаря этому удалось минимизировать вес и правильно подобрать бойцам экипировку.