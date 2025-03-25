Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:48, 25 марта 2025Россия

Стало известно об участии в операции «Поток» бойцов ВС России на электросамокатах

Иерей Скрипкин: Бойцы ВС РФ для рейда в тыл ВСУ под Суджей взяли электросамокаты
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Фото Добровольческого корпуса / РИА Новости

Бойцы ВС России, принявшие участие в операции «Поток», рейде в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей в Курской области по газовой трубе, взяли с собой в качестве средств передвижения электросамокаты. Об этом рассказал один из участников, иерей Алексей Скрипкин, сообщает URA.RU.

«Электросамокаты сначала использовали для передвижения, а потом — для перевозки вещей. Не все выдержали тяжелый вес, но это все равно облегчало задачу — лучше, чем нести все на себе», — пояснил Скрипкин во время открытия монумента в Екатеринбурге, который посвятили подвигу российских военнослужащих.

Ранее стало известно, что перед операцией «Поток» военные ВС РФ тренировались в специальном макете трубы. Благодаря этому удалось минимизировать вес и правильно подобрать бойцам экипировку.

    Обсудить
    Последние новости

    Кремль и Белый дом раскрыли договоренности по Черному морю. Они вступят в силу при одном условии

    Появились подробности обнаружения 15-летней школьницы из Москвы

    Хет-трик критиковавшего матчи сборной России игрока помог команде разгромить Замбию

    Пропавшую в Москве школьницу нашли живой

    Опубликован согласованный Россией и США список энергетических объектов для перемирия

    Стало известно об участии в операции «Поток» бойцов ВС России на электросамокатах

    «Самая сексуальная в мире судья» показала обнаженные ягодицы на камеру

    Во Франции столкнулись два самолета

    Песков анонсировал еще одно заявление по итогам контактов России с США

    Во Франции столкнулись самолеты «Патруль де Франс»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше