Российский фондовый рынок упал

Индекс Мосбиржи резко снизился на фоне итогов переговоров делегаций России и США

В середине дня во вторник, 25 марта, индекс Мосбиржи резко снизился на фоне сообщений об итогах вчерашних переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме он доходил до 3154 пунктов, в последний раз на таком уровне индекс находился 14 марта, а в ожидании заявлений по итогам встречи сегодня поднимался почти до 3200 пунктов.

Накануне было объявлено, что обе стороны опубликуют заявление по поводу результатов переговоров. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что консультации носили технический характер, поэтому какие-либо подробности о встрече, продолжавшейся около 12 часов, не станут достоянием общественности.

Инвесторы ожидали серьезного продвижения в обсуждении перемирия, которое в перспективе должно привести к переговорам между Россией и Украиной и дальнейшему снятию санкций.

На фоне неопределенности курс доллара на Forex также вырос почти на рубль, до 84,8 рубля, однако китайский юань никак не отреагировал на сообщение о переговорах.