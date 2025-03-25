В Армении заявили о капитуляции Азербайджана

Симонян: Если Армения капитулирует, то Азербайджан тоже должен капитулировать

Если по условиям мирного договора Армения капитулирует, то Азербайджан тоже должен капитулировать. Такое заявление сделал спикер Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян, передает портал Pastinfo.am.

«Все пункты касаются обеих сторон. Если там написано, что армянская сторона должна капитулировать, значит, что азербайджанская сторона также должна капитулировать», — сказал он.

В материале говорится, что оппозиция раскритиковала проект мирного соглашения между двумя странами и обвинила власти Армении в односторонних уступках.

По словам Симоняна, такие заявления являются абсурдными и несерьезными.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном. Он подчеркнул, что проект мирного соглашения уже согласован и ожидает подписания.