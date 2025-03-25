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11:20, 25 марта 2025Бывший СССР

В Армении заявили о невозможности сохранять напряжение в отношениях с Россией

Симонян: Ереван не может сохранять напряжение в отношениях с Россией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Армения не может постоянно сохранять напряжение в отношениях с Россией. Об этом заявил спикер парламента республики Ален Симонян, передает «Sputnik Армения».

«Мы никогда не говорили, что с какой-либо страной разрываем связи, то же касается России. Не можем же постоянно сохранять напряжение в отношениях», — заявил Симонян.

По его словам, Армению волнуют все те же вопросы, не только по линии ОДКБ, а сама республика защищает свой суверенитет и независимость, когда ее обманывают.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Армению дружественной для России страной. По его словам, Москва «более чем удовлетворена» взаимным отношением армянской стороны к перспективам двусторонних отношений с Россией.

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