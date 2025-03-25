Армения отказалась пересматривать позицию по ОДКБ

Симонян: Армения не планирует пересматривать позицию в отношении ОДКБ

Армения не планирует пересматривать свою позицию в отношении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил спикер парламента республики Ален Симонян, передает ТАСС.

«Что мы должны пересматривать по части ОДКБ? Это ОДКБ должна посмотреть, она существует или нет», — заявил Симонян.

По его словам, организация должна заявить, где проходит граница ее существования и «что она должна делать, и чего не делала». Он добавил, что Ереван открыто заявляет о своем несогласии, если действия какой либо-структуры не устраивают Армению.

Ранее Симонян заявил, что Армения не может постоянно сохранять напряжение в отношениях с Россией. По его словам, Ереван волнуют все те же вопросы, не только по линии ОДКБ, а сама республика защищает свой суверенитет и независимость, когда ее обманывают.