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12:34, 25 марта 2025Бывший СССР

Армения отказалась пересматривать позицию по ОДКБ

Симонян: Армения не планирует пересматривать позицию в отношении ОДКБ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Ален Симонян

Ален Симонян. Фото: Ashkhen87 / Wikimedia

Армения не планирует пересматривать свою позицию в отношении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил спикер парламента республики Ален Симонян, передает ТАСС.

«Что мы должны пересматривать по части ОДКБ? Это ОДКБ должна посмотреть, она существует или нет», — заявил Симонян.

По его словам, организация должна заявить, где проходит граница ее существования и «что она должна делать, и чего не делала». Он добавил, что Ереван открыто заявляет о своем несогласии, если действия какой либо-структуры не устраивают Армению.

Ранее Симонян заявил, что Армения не может постоянно сохранять напряжение в отношениях с Россией. По его словам, Ереван волнуют все те же вопросы, не только по линии ОДКБ, а сама республика защищает свой суверенитет и независимость, когда ее обманывают.

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