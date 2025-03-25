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13:00, 25 марта 2025Экономика

В Европе нашли способ не зависеть от китайских редкоземельных металлов

Комиссар Сежурне: ЕС обеспечит себя редкоземельными металлами на 65 процентов
Кирилл Луцюк
Стефан Сежурне

Стефан Сежурне. Фото: Yves Herman / Reuters

К следующему десятилетию самообеспеченность Европейского союза (ЕС) редкоземельными металлами дойдет до 65 процентов. Об этом заявил еврокомиссар по промышленной стратегии ЕС Стефан Сежурне в интервью изданию La Repubblica.

По его словам, цель Евросоюза заключается в том, чтобы довести добычу до десяти процентов, 40 процентов получать за счет обработки, а 25 процентов — за счет повторной переработки. На реализацию соответствующих проектов Брюссель собрался потратить два миллиарда евро.

Сежурне подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы «производить в Европе для Европы», что имеет особое значение для военно-промышленного комплекса. Еврокомиссар считает, что ЕС не должен зависеть от России, Китая или других государств.

В конце февраля Сежурне рассказал, что Европейский союз предложил Украине вариант сделки по «критически важным материалам». Речь идет о том, что 21 из 30 материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства.

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