Экс-глава МИД Германии Габриэль призвал предложить России разоружение

Экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал предложить России меры по разоружению, взамен на сокращение числа американских ракет средней дальности. Об этом он заявил газете Rheinische Post.

«И я также хотел бы увидеть параллельное предложение о разоружении для России, как в 1980-х годах: если Россия готова вывести свои уже развернутые ракеты средней дальности, то взамен мы можем отказаться от их развертывания», — призвал бывший министр.

Габриэль также подчеркнул, что сохранение такого типа американских вооружений делают Германию мишенью, указав на возможность разоружения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что лидеры Европейского союза (ЕС) являются мечтателями, что подтверждают их несостоятельные идеи об отправке войск на Украину. Он добавил, что политика стран Европы в корне противоречит позиции США по окончанию боевых действий.