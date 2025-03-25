Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:48, 25 марта 2025Мир

В Германии предложили разоружить Россию

Экс-глава МИД Германии Габриэль призвал предложить России разоружение
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль призвал предложить России меры по разоружению, взамен на сокращение числа американских ракет средней дальности. Об этом он заявил газете Rheinische Post.

«И я также хотел бы увидеть параллельное предложение о разоружении для России, как в 1980-х годах: если Россия готова вывести свои уже развернутые ракеты средней дальности, то взамен мы можем отказаться от их развертывания», — призвал бывший министр.

Габриэль также подчеркнул, что сохранение такого типа американских вооружений делают Германию мишенью, указав на возможность разоружения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что лидеры Европейского союза (ЕС) являются мечтателями, что подтверждают их несостоятельные идеи об отправке войск на Украину. Он добавил, что политика стран Европы в корне противоречит позиции США по окончанию боевых действий.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал заявил, что в Курской области находят тела наемников без голов и кистей. Он объяснил, зачем с ними это делают

    Военблогер рассказал об успехах армии России на трех направлениях

    У футболиста «Зенита» произошел конфликт с Семаком после поражения от «Спартака»

    С россиянина взыщут долг котятами

    «Правый сектор» внесли в список террористических и экстремистских организаций

    Проникшего в школу и напавшего на сотрудников россиянина отправили в психбольницу

    Жена российского миллиардера показала селфи без макияжа

    Экипаж российского самолета заметил дрон при заходе на посадку

    Названы лучшие музеи России

    Блогеры начали есть пасту для депиляции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше