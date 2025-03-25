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02:29, 25 марта 2025Мир

В Испании нашли мертвым подростка с Украины

ABC: В Испании полиция обнаружила тело 13-летнего мальчика с Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Lujan / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Испании полиция обнаружила тело 13-летнего мальчика с Украины. Об этом сообщает газета ABC.

«Национальная полиция подтвердила факт обнаружения безжизненного тела 13-летнего украинского подростка, об исчезновении которого его семья сообщила в полицейский участок города Бадахос в воскресенье», — указано в сообщении.

Отмечается, что мальчик вышел погулять, но не вернулся домой. Позднее его тело нашли в городском парке. Обстоятельства смерти подростка выясняются.

Ранее депутат Верховной Рады Соломия Бобровская пожаловалась на то, что украинские родители массово вывозят мальчиков-подростков за границу. По ее словам, такое происходит не только в Киеве, но и в небольших городах и селах.

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