В России назвали дальнейшие шаги по американо-российским переговорам

Политолог Дубравский: После технической встречи США и РФ перейдут к политической

После технической встречи Россия и США в Эр-Рияде перейдут к обсуждению важных политических вопросов. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политический аналитик и американист Павел Дубравский.

«Сначала их [проблемы урегулирования] обсуждают на техническом уровне, а затем переходят к политическим переговорам», — отметил он.

Среди этих тем политолог назвал статус территорий, вопросы безопасности, поддержку Украины со стороны США, а также возможное ослабление санкций в отношении РФ. Именно это станет содержанием дальнейших переговоров между Россией и Соединенными Штатами, заключил эксперт.

Ранее Павел Дубравский объяснил отсутствие совместного заявления по итогам переговоров России и США в Саудовской Аравии. По его словам, встреча носила технический характер и не требовала итогового документа.