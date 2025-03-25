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19:15, 25 марта 2025МирЭксклюзив

В России назвали дальнейшие шаги по американо-российским переговорам

Политолог Дубравский: После технической встречи США и РФ перейдут к политической
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: ТАСС

После технической встречи Россия и США в Эр-Рияде перейдут к обсуждению важных политических вопросов. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политический аналитик и американист Павел Дубравский.

«Сначала их [проблемы урегулирования] обсуждают на техническом уровне, а затем переходят к политическим переговорам», — отметил он.

Среди этих тем политолог назвал статус территорий, вопросы безопасности, поддержку Украины со стороны США, а также возможное ослабление санкций в отношении РФ. Именно это станет содержанием дальнейших переговоров между Россией и Соединенными Штатами, заключил эксперт.

Ранее Павел Дубравский объяснил отсутствие совместного заявления по итогам переговоров России и США в Саудовской Аравии. По его словам, встреча носила технический характер и не требовала итогового документа.

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