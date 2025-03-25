Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:01, 25 марта 2025Экономика

В России одобрили запуск внесудебного взыскания налоговых долгов с граждан

Госдума приняла в I чтении законопроект о взыскании долгов по налогам без суда
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесудебном взыскании налоговых долгов с граждан, которое планируется разрешить с 1 ноября 2025 года в том числе ради разгрузки судов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сейчас взыскивать такую задолженность в указанном порядке власти имеют право только с индивидуальных предпринимателей (ИП) и организаций. Согласно одобренному депутатами правительственному проекту, новый порядок взыскания должен коснуться в том числе обязательств самозанятых в рамках специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Как сообщалось ранее, судебный контроль за процедурой планируется сохранить в случаях, когда требования налогового органа не являются бесспорными — при наличии возражения относительно размера долга или самой процедуры, сумму будут изымать из совокупной обязанности гражданина, взыскание по ней приостановят или продолжат только в судебном порядке.

В правительстве ожидают, что экономический эффект от реализации проекта позволит одновременного снизить задолженность на 22,5 миллиарда рублей, пополнив на эту сумму консолидированные бюджеты субъектов РФ.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал заявил, что в Курской области находят тела наемников без голов и кистей. Он объяснил, зачем с ними это делают

    Премьер Польши принял решение по страдающему алкоголизмом чиновнику

    Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за переезд без ведома военкомата

    Оценена вероятность северного сияния в Москве

    Пилоты летевшего в Россию самолета заметили НЛО в небе

    В России одобрили запуск внесудебного взыскания налоговых долгов с граждан

    Российский военный под обстрелами ВСУ 30 километров нес на себе раненых сослуживцев

    Российского полицейского уличили в «сливе» баз данных ГАИ

    «Их специально хотели убить». В России отреагировали на гибель журналистов от атаки ВСУ. Виновным пообещали неминуемое возмездие

    Индия решила уступить Трампу в споре о пошлинах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше