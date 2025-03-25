Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:44, 25 марта 2025Мир

В США назвали лучший вариант для Зеленского

Профессор Кузник: Зеленскому стоит сбежать в Европу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Владимиру Зеленскому следует сбежать во Францию, Германию или Англию. Такое мнение высказал директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что Зеленский находится в невыгодной позиции, поэтому побег — лучший вариант в его ситуации.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предрек Зеленскому скорый уход с поста. По его словам, политик находится на последнем издыхании и не сможет «защитить себя от реальности» и от того факта, что у него «нет легитимности».

    Обсудить
    Последние новости

    Самые долгие переговоры России и США в Эр-Рияде завершились

    Режиссера получившего «Оскар» фильма избили

    В США назвали лучший вариант для Зеленского

    Политолог рассказал об отношении Зеленского к Трампу «как к глупому лоху»

    Российский тревел-блогер перечислил странные особенности жизни в Гонконге

    Хирурга оштрафовали за пересылку фотографии пениса пациента со свастикой

    Россиянам рассказали о запретах при получении пенсии

    В ГД внесут проект о репатриации соотечественников из-за рубежа

    Маск прокомментировал скандал с чатом Белого дома

    Глава Пентагона высказался о скандале с секретным чатом Белого дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше