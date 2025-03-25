В США обозначили основные задачи F-47

19FortyFive: Истребитель F-47 позволит сформировать коалицию сил ПВО

Перспективный боевой самолет шестого поколения F-47 в случае продажи его американским союзникам позволит сформировать коалицию сил противовоздушной обороны (ПВО) на следующие 30 лет. Об этом пишет 19FortyFive.

По мнению автора американского издания Эндрю Лэтэма, речь идет не только о совместном использовании самолета. «F-47, скорее всего, будет служить не только истребителем, но и командным узлом — мозгом в небе, который управляет беспилотниками, объединяет данные датчиков и сражается в оспариваемых доменах, где связь и автономность имеют такое же значение, как скорость или скрытность», — обозначил обозреватель основные задачи перспективного боевого самолета.

По его мнению, F-47 не должен повторить ошибок истребителей пятого поколения F-22 и F-35.

Ранее обозреватель журнала The National Interest Харрисон Касс заявил, что создаваемый в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD) компанией Boeing самолет F-47 может стать последним пилотируемым истребителем Военно-воздушных сил США.