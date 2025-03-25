Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:11, 25 марта 2025Мир

В США ответили на слова западных политиков о российской угрозе

Аналитик Дэвис: Запад не хочет признать новую реальность
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Многие западные политики хотят и дальше поддерживать Украину деньгами и оружием, запугивая население мнимой российской угрозой, не желая признавать новую реальность. Такое мнение выразил американский полковник в отставке Дэниел Дэвис.

«Россия с 2015 года выступала за мир: Минские соглашения, в 2021 предлагали заключить договор чтобы избежать конфликта, стамбульская сделка. Каждый раз Россия пытается завершить конфликт. А на Западе говорят не обращать внимание на это, и вообще [президент РФ Владимир] Путин хочет захватить как можно больше территорий. Если бы на Западе была политическая воля, конфликт был бы предотвращен», — сказал аналитик.

Он подчеркнул, что затягивание переговоров Москвы и Киева приведет Украину к пропасти. По словам Дэвиса, украинская армия в таком случае «будет стерта в порошок».

Ранее Дэвис заявил, что Украине следует как можно скорее соглашаться на мир. Дэвис подчеркнул, что если бы Россия хотела вести полноценные боевые действия, она бы «сравняла Киев с землей».

    Обсудить
    Последние новости

    В Саудовской Аравии завершились самые долгие переговоры России и США по Украине. О чем делегации беседовали дольше 12 часов?

    Тигр растерзал работника плантации

    Эффективность народных методов лечения проблем с потенцией оценили

    Алавиты в Сирии укрылись на российской авиабазе

    Сирийцы остались без интернета

    В США передумали учить ЛГБТ-фермеров продовольственной справедливости

    Россиян предупредили об опасности хранения одного типа фото в телефоне

    Пользователей Windows 10 оставят без популярной программы

    Бодипозитивная плюс-сайз-рэперша Lizzo в белье показала результат похудения

    В России предложили ввести единую соцкарту для пенсионеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше