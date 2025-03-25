Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:33, 25 марта 2025Мир

Во Франции столкнулись самолеты «Патруль де Франс»

AFP: Во Франции столкнулись два самолета пилотажной группы «Патруль де Франс»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Два легких самолета Alpha Jet пилотажной группы «Патруль де Франс» («Patrouille de France») столкнулись в районе авиабазы Сен-Дизье на востоке Франции. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление Воздушно-космических сил Франции.

По словам министр вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, столкновение двух штурмовиков произошло во время репетиции. Катапультироваться смогли оба пилота и пассажир одного из самолетов — они получили незначительные травмы, сообщили BFMTV в министерстве обороны.

    Обсудить
    Последние новости

    Кремль и Белый дом раскрыли договоренности по Черному морю. Они вступят в силу при одном условии

    Стало известно об участии в операции «Поток» бойцов ВС России на электросамокатах

    «Самая сексуальная в мире судья» показала обнаженные ягодицы на камеру

    Во Франции столкнулись два самолета

    Песков анонсировал еще одно заявление по итогам контактов России с США

    Во Франции столкнулись самолеты «Патруль де Франс»

    Зеленский выразил обеспокоенность из-за переговоров России и США

    Зеленский прокомментировал слова Уиткоффа о новых регионах России

    МИД России прокомментировал будущее Запорожской АЭС

    Исполнитель главной роли в «Благих знамениях» рассказал о встрече с пришельцами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше