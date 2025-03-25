Во Франции столкнулись самолеты «Патруль де Франс»

AFP: Во Франции столкнулись два самолета пилотажной группы «Патруль де Франс»

Два легких самолета Alpha Jet пилотажной группы «Патруль де Франс» («Patrouille de France») столкнулись в районе авиабазы Сен-Дизье на востоке Франции. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление Воздушно-космических сил Франции.

По словам министр вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню, столкновение двух штурмовиков произошло во время репетиции. Катапультироваться смогли оба пилота и пассажир одного из самолетов — они получили незначительные травмы, сообщили BFMTV в министерстве обороны.