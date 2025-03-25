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19:46, 25 марта 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл ответственных за контроль соблюдения договоренностей по Украине

Зеленский: Контролировать соблюдение договоренностей по Украине будут США
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Контролировать соблюдение договоренностей, достигнутых Москвой, Вашингтоном и Киевом в ходе переговоров в Саудовской Аравии, будут США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, трансляция доступна на YouTube.

Украинский лидер добавил, что к мониторингу выполнения договоренностей могут быть привлечены третьи страны.

«А какие это третьи страны — американская сторона поднимает вопрос, не против ли все третьих стран… Это может быть Турция, если речь о море. Если речь об энергетике, то это может быть Саудовская Аравия. Пока что это "может быть"», — объяснил Зеленский.

25 марта Зеленский подтвердил достижение договоренностей между Украиной и США о безопасности в Черном море и введении запрета на удары по энергетической инфраструктуре. Он также допустил проведение следующего раунда переговоров в ближайшее время.

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