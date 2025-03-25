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12:26, 25 марта 2025Россия

Желающая избавиться от насморка россиянка засунула в нос уголь

В Долгопрудном желающая избавиться от насморка женщина засунула в нос уголь
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ViDI Studio / Shutterstock / Fotodom

В городе Долгопрудный Московской области желающая избавиться от насморка женщина засунула в нос уголь. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, россиянка обратилась к медикам из-за проблем с дыханием и обильными выделениями из носа. Кроме того, пациентка страдала от неприятного запаха из пазух.

Врачи осмотрели женщину и обнаружили у нее в носу кусок угля. Ее тут же направили на операцию. За 40 минут медики частями извлекли из носа женщины кусок угля, застрявший в грибковых наростах.

Сотрудники больницы заподозрили, что уголь был каменный — на это указывает твердость извлеченных частиц. Позже выяснилось, что пациентка таким способом хотела избавиться от мучившего ее насморка.

Женщина после операции еще несколько дней была под наблюдением медиков, позже ее отправили долечиваться домой.

Ранее стало известно, что врачи в Воронеже без разреза достали из носа пациента гигантскую опухоль.

ЖЗЛ
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