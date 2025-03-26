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06:30, 26 марта 2025Наука и техника

Apple потратит еще миллиард долларов на ИИ

IBD: Apple потратит на серверы для ИИ от Nvidia миллиард долларов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Корпорация Apple потратить около миллиарда долларов на серверы для сервисов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Investor's Business Daily (IBD).

Деловое медиа сослалось на отчет аналитика фирмы Loop Capital Ананда Баруа. По информации специалиста, Apple приобретет серверы для обслуживания потребностей ИИ от Nvidia на сумму около миллиарда долларов. Заказ будет состоять из вычислительных систем Nvidia GB300 NVL72 — в него войдут 250 серверов стоимостью 3,7-4 миллиона долларов каждый.

Это не первая крупная инвестиция американского IT-гиганта в ИИ. Так, в конце февраля Apple пообещала вложить в экономику США 500 миллиардов в течение ближайших четырех лет. В том числе, деньги потратят на объект в Хьюстоне для производства серверов для ИИ.

Ананд Баруа заметил, что Apple приходится вкладывать крупные деньги в развитие отрасли ИИ, так как она отстала от своих конкурентов. Считается, что дополнительные серверы позволят улучшить работу нейросетевого сервиса Apple Intelligence.

В заключении аналитик Loop Capital посоветовал инвесторам удерживать акции Apple и покупать ценные бумаги Nvidia, Dell и Supermicro, надеясь на их рост.

В конце марта глава Apple Тим Кук похвалил китайскую модель искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek. Кук назвал DeppSeek превосходной моделью, но не стал конкретизировать, почему пришел к такому мнению.

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