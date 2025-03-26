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04:16, 26 марта 2025Бывший СССР

Депутат Рады рассказал о присутствии украинской делегаци на переговорах в Эр-Рияде

Дубинский: На переговорах в Эр-Рияде украинская делегация ничего не решала
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Н переговорах в Эр-Рияде украинская делегация ничего не решала. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

По его словам, статус делегации Украины не позволяет ей вести субъектные переговоры. При этом роль ее состояла только в получении новых указаний, отметил политик.

«Люди, представляющие Украину на этих встречах, решений не принимают, они лишь исполнители. А исполнителям не хватает ни квалификации, ни умственных способностей, чтобы анализировать полученную информацию», — посетовал Дубинский.

24 марта, в Саудовской Аравии прошли самые продолжительные переговоры между делегациями России и США. Диалог между представителями Кремля и Белого дома длился более 12 часов.

В Белом доме рассказали, что Штаты и Рф договорились обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море. Также стороны поприветствовали «добрые намерения» третьих стран по поддержке реализации энергетических и морских соглашений.

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