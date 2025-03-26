Гигантский крокодил оторвал руку семилетнему мальчику

The Citizen: В ЮАР гигантский крокодил оторвал руку семилетнему ребенку

В ЮАР гигантский крокодил набросился на семилетнего мальчика, который приехал на рыбалку с отцом. Об этом сообщает The Citizen.

Инцидент произошел в пятницу, 21 марта, у плотины недалеко от курортного города Бритс в Северо-Западной провинции. Двое мужчин рыбачили, а их сыновья играли на мелководье. Внезапно из воды выскочил крокодил, схватил одного из детей и потащил в воду.

Отец мальчика бросился в воду и вступил в схватку с рептилией. К этому момент крокодил успел трижды перевернуться вокруг своей оси с рукой ребенка в пасти. Мужчине удалось отбить сына, однако животное успело оторвать ему руку. Отец ребенка с другом сразу же наложили жгут на культю и вызвали спасателей.

Врачам скорой помощи удалось стабилизировать состояние мальчика, сейчас он находится в больнице. Из-за тяжести травмы юного пациента ввели в медикаментозную кому до понедельника.

Как рассказал отец второго ребенка, крокодил был огромным и крайне агрессивным. После нападения они пытались найти оторванную руку, но рептилия попыталась атаковать их лодку. В итоге мужчины обратились к дирекции курорта с требованием уничтожить крокодила.

Ранее в Намибии женщина победила крокодила, который вцепился ей в ногу. Пострадавшей удалось разжать пасть рептилии руками.