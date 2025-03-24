28-летняя женщина победила в схватке с крокодилом

The Namibian: 28-летняя жительница Намибии победила напавшего на нее крокодила

В Намибии женщина победила крокодила, который набросился на нее у реки. Об этом сообщает The Namibian.

Нападение произошло во вторник, 18 марта, в области Западное Каванго. 28-летняя жительница деревни Мукекете отправилась за водой к реке вместе с девятилетней сестрой. Когда женщина набрала воду и развернулась, чтобы идти домой, из воды выскочил крокодил и вцепился ей в бедро.

Намибийка не растерялась и вступила в схватку с рептилией. Она схватила крокодила двумя руками за пасть и начала разжимать ее. В итоге женщине это удалось, и крокодил убежал. Пострадавшая получила травмы бедра и обеих рук. Она находится в больнице в стабильном состоянии.

Как рассказали представители властей, это уже третье нападение крокодила на человека в этом районе менее чем за два месяца.

Ранее сообщалось, что в Кении крокодил утащил под воду школьника и растерзал его. Жертвой рептилии стал 16-летний юноша.