Группа из десяти мужчин жестоко избила туриста на популярном курорте Азии

Pattaya Mail: Группа из десяти мужчин жестоко избила немецкого туриста в Паттайе

Местные жители жестоко избили немецкого туриста на популярном азиатском курорте Паттайя, Таиланд. Об этом сообщает местное издание Pattaya Mail.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 25 марта, на прибрежной дороге. Один из очевидцев произошедшего снял на видео, как группа примерно из десяти мужчин пинает и бьет кулаками и шлемом иностранца. После того как он упал на землю, нападавшие начали «безжалостно топтать» его лицо.

По данным источника, жертвой злоумышленников стал 40-летний житель Германии Дэвид Адриан Лелонек. Европейцу удалось сесть на мотоцикл, скрыться с места происшествия и обратиться за помощью к местным жителям, которые вызвали полицию и спасателей. Пострадавшего отвезли в больницу с многочисленными травмами, отеками и порезами.

Немец через переводчика сообщил полиции, что не помнит событий, предшествовавших нападению. Сейчас он находится под пристальным медицинским наблюдением.

Тем временем стражи правопорядка начали расследование и задержали нескольких подозреваемых. 18-летний Та, 25-летний Бенц и 27-летний Сек были арестованы недалеко от места драки и доставлены на допрос. Они признались в своей причастности к нападению, хотя утверждали, что не знают точной причины конфликта.

Ранее на этом же тайском курорте группа иностранных туристов устроила массовую драку на фестивале красок Холи. Охрана быстро вмешалась, а полиция задержала двух пьяных граждан Мьянмы и доставила их в участок.

