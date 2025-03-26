Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:03, 26 марта 2025Наука и техника

Пролежавший 5 лет под водой планшет помог раскрыть серию преступлений

Найденный в реке планшет помог раскрыть преступления со стрельбой и грабежом
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: 19x14ph / Shutterstock / Fotodom

Британские полицейские смогли раскрыть серию преступлений, получив доказательства с помощью планшета Apple. Об этом сообщает BBC.

В ноябре полиция Великобритании задержала подозреваемых в ограблении музея в Швейцарии, покушении на убийство и ряде других преступлений Луиса Ахерна, Стюарта Ахерна и Дэниела Келли. В марте 2025 года в правоохранительных органах рассказали, что обнаружить и раскрыть подозреваемых им помог планшет iPad mini, который пять лет пролежал на дне реки.

Судя по всему, преступники избавились от планшета, чтобы скрыть следы — они выбросили девайс в реку Темзу, где его спустя годы нашли полицейские. Данные с извлеченной сим-карты помогли связать устройство со смартфонами злоумышленников, причастных к ограблению квартиры и музея в Швейцарии и стрельбе.

В полиции рассказали, что планшет оказался ключевой уликой, так как по нему отследили покупку телефонов, которыми пользовались злоумышленники. Далее полицейским удалось объединить несколько эпизодов преступлений в одно дело, хотя ранее между ними не прослеживалась связь. Оглашение приговора состоится в апреле. Руководивший следствием детектив Мэтью Уэбб признался, что до сих пор не может точно сказать, подставил ли кто-то преступников или же они были настолько самоуверенны, что не убедились в уничтожении планшета.

Ранее в ГУ МВД России по Кемеровской области рассказали о 30-летнем мужчине, который обнаружил ошибку в системе маркетплейса и украл товары на 7 миллионов рублей. С июля по август 2023 года он совершал заказы, имитируя выкуп.

    Обсудить
    Последние новости

    «Противник засел во многих домах». Российские бойцы пытаются выбить ВСУ из Белгородской области. Там идут тяжелые бои

    Выявлены новые факты расправ ВСУ над мирными жителями Курской области

    Джей Ди Вэнса назвали самым опасным человеком в мире

    Москвичам пообещали аномальное тепло

    Блогер заявил о гибели в Белгородской области военкора Первого канала

    15-летняя дочь Юлии Пересильд вышла в свет в наряде с глубоким декольте

    Стало известно о боях с украинцами на тракторах под Белгородом

    Стало известно о смерти на СВО участника «Антимайдана»

    Китаю предсказали шок из-за утраты важного преимущества

    В Казахстане рассказали о переговорах с Украиной по безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше