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18:27, 26 марта 2025Экономика

Анджелина Джоли подарила сыну свою бывшую квартиру

NYT: Анджелина Джоли подарила сыну квартиру, в которой жила на заре карьеры
Виктория Клабукова

Фото: Daniel Cole / Reuters

Голливудская актриса Анджелина Джоли подарила одному из старших сыновей квартиру в Нью-Йорке. О переезде отпрыска она рассказала в интервью New York Times (NYT).

Покупка, однако, была сделана еще в 90-х — это собственная квартира Джоли. Жилплощадь звезда приобрела на заре карьеры, когда ей было двадцать лет. Какой именно сын — 23-летний Мэддокс или 21-летний Пакс — стал новым хозяином квартиры, не уточняется. Знаменитость призналась, что не так давно хотела зайти к сыну в гости, но ей это не удалось — квартира оказалась не прибрана к ее визиту. «Я подумала, что это ценно, что сын хочет прибраться для матери, но, с другой стороны, это значит, что там все плохо» — рассказала Джоли.

Прежде киноактриса поделилась с журналистами своими планами съездить в Камбоджу. Пока что Джоли откладывает путешествие — она хочет дождаться, пока ее младшие дети, Вивьен и Нокс, достигнут совершеннолетия. Только после этого она разрешит себе покинуть Лос-Анджелес. Камбоджа — особенное место для артистки: здесь она усыновила троих детей — старшего, Мэддокса, Захару и Пакса.

Ранее стало известно о продаже бывшего особняка Анджелины Джоли и Брэда Питта в Новом Орлеане. Усадьбу продали на аукционе за 2,8 миллиона долларов. Дом был построен в 30-х годах XIX века в историческом Французском квартале города и принадлежал актерской чете десять лет, вплоть до развода.

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