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12:21, 26 марта 2025Спорт

Кучеров сломал зубы в матче НХЛ

Российский форвард Кучеров сломал зубы после столкновения с вратарем в матче НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров лишился части зубов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинс». Эпизод попал в трансляцию встречи, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В конце второго периода Кучеров столкнулся с вратарем соперника Алексом Недельковичем и ударился лицом о его шлем. Он временно покинул площадку, но после смог вернуться на лед. Позднее операторы запечатлели улыбающегося форварда, у которого были заметны большие сколы на передних зубах.

Встреча завершилась разгромом «Питтсбурга» со счетом 6:1. Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Кучеров в текущем сезоне провел 67 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 70 результативных передач. В составе «Тампы», за которую он выступает с 2013 года, россиянин стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

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