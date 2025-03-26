Лавров прокомментировал слова Уиткоффа о перемирии на Украине

Лавров: Уиткофф понял суть украинского конфликта, но переоценивает элиты Европы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу прокомментировал слова спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о перемирии на Украине.

Так глава ведомства прокомментировал слова спецпосланника американского лидера о том, что США могут добиться полного прекращения огня на Украине в течение двух недель.

По словам министра, Уиткофф понял суть конфликта на Украине. «Но он существенно переоценивает элиты европейских стран, которые хотят камнем висеть на руках [президента Украины Владимира] Зеленского, чтобы не позволить ему дать слабину», — сказал он.

Ранее Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал, что «центральным вопросом» украинского конфликта является статус вошедших в состав России новых регионов, а также их признание международным сообществом и Киевом. Американский представитель отметил, что подавляющее большинство жителей данных регионов выступило за присоединение к России.