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00:58, 26 марта 2025Мир

Лавров прокомментировал слова Уиткоффа о перемирии на Украине

Лавров: Уиткофф понял суть украинского конфликта, но переоценивает элиты Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу прокомментировал слова спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о перемирии на Украине.

Так глава ведомства прокомментировал слова спецпосланника американского лидера о том, что США могут добиться полного прекращения огня на Украине в течение двух недель.

По словам министра, Уиткофф понял суть конфликта на Украине. «Но он существенно переоценивает элиты европейских стран, которые хотят камнем висеть на руках [президента Украины Владимира] Зеленского, чтобы не позволить ему дать слабину», — сказал он.

Ранее Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал, что «центральным вопросом» украинского конфликта является статус вошедших в состав России новых регионов, а также их признание международным сообществом и Киевом. Американский представитель отметил, что подавляющее большинство жителей данных регионов выступило за присоединение к России.

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