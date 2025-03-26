Мишустин нашел объяснение растущим ценам

Мишустин: Одной из главных причин подорожания товаров стали наценки посредников

Наценки посредников оказались одним из наиболее существенных факторов, влияющих на рост цен. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его процитировало ТАСС.

Глава правительства обратил внимание, что красивая упаковка товара и его доставка до потребителя предполагают определенные расходы. Однако стоимость подобных услуг не должна покидать разумные пределы. Особенно в ситуации, когда государство решает непростые задачи.

Мишустин заверил, что Федеральная антимонопольная служба пристально следит за ситуацией с ценами и если возникает необходимость, принимает строгие меры. Кроме того, он напомнил, что и у регионов теперь есть серьезные инструменты для ограничения цен и наценок.

Ранее премьер-министр рассказал, что по итогам минувшего года доля россиян с доходами ниже черты бедности уменьшилась до 7,2 процента. Что касается реальных доходов населения, то они выросли на 8,5 процента. Это сказалось и на повышении потребительского спроса.