Мишустин пообещал в короткие сроки отработать инициативы Путина по СВО

Мишустин: Правительство в короткие сроки отработает инициативы Путина по СВО

Правительство России в короткие сроки отработает инициативы президента страны Владимира Путина по поддержке участников специальной военной операции (СВО), сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.

Об этом он заявил во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.

«Недавно президент выступил с целым рядом новых инициатив о помощи нашим ребятам (участникам СВО — прим. "Ленты.ру"). Отработаем их в самые короткие сроки, чтобы как можно быстрее воплотить в жизнь», — сказал Мишустин.

В начале марта Владимир Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий, в числе которых — участники специальной военной операции и их семьи. Основными задачами комиссии будут: разработка дополнительных мер соцподдержки и помощи для ветеранов боевых действий и членов их семей.