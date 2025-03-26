Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:27, 26 марта 2025Россия

Мишустин пообещал в короткие сроки отработать инициативы Путина по СВО

Мишустин: Правительство в короткие сроки отработает инициативы Путина по СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Правительство России в короткие сроки отработает инициативы президента страны Владимира Путина по поддержке участников специальной военной операции (СВО), сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.

Об этом он заявил во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.

«Недавно президент выступил с целым рядом новых инициатив о помощи нашим ребятам (участникам СВО — прим. "Ленты.ру"). Отработаем их в самые короткие сроки, чтобы как можно быстрее воплотить в жизнь», — сказал Мишустин.

В начале марта Владимир Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий, в числе которых — участники специальной военной операции и их семьи. Основными задачами комиссии будут: разработка дополнительных мер соцподдержки и помощи для ветеранов боевых действий и членов их семей.

    Обсудить
    Последние новости

    Военкор Первого канала погибла при взрыве мины в Белгородской области. Ранен оператор. Что об этом известно?

    Минобороны обвинило ВСУ в ударе по третьему за сутки энергообъекту в России

    Мишустин рассказал депутатам о росте ВВП

    В России ответили на слова Трампа о затягивании согласования прекращения огня

    Минобороны сообщило об атаке украинского БПЛА на энергообъект в российском регионе

    В Киев прибыл глава МИД одной из стран НАТО

    Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать хранилище газа в Крыму

    Российского контрактника отправили в колонию на четыре года за уличную поножовщину

    Митрополит заявил о мечтающих «оказаться на передовой» российских мальчишках

    В Киеве мобилизовали отца-одиночку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше